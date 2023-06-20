Росіяни б′ють по 11 областях, населені пункти Херсонщини під щільним вогнем - ОВА

Минулої доби російські загарбники наносили удари по 11 областях України, 3 регіони атакували дронами, тримали під вогнем 22 населені пункти Херсонщини.

Джерело: звіти ОВА

Київщина: цієї ночі російські терористи знову вдалися до масованої атаки. Київщина була атакована дронами декількома хвилями. Повітряна тривога тривала більше 4 годин.

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За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди, декілька приватних та адмістративна будівля. Крім того, внаслідок падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстілки. Жертв та постраждалих немає.

Інформація щодо пошкоджень оновлюється.

Львівщина: сьогодні зранку внаслідок ворожого удару дронами пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури у м. Львові. Виникла пожежа на даху будівлі. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли, із мінометів, Новгород-Сіверський район. В одному із сіл Семенівської громади через обстріл знищено житловий будинок і господарчу споруду. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Новослобідська громади.

Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів та артилерії . Внаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання у житловий будинок, поранення отримали даоє осіб, одна з них — дитина 2010 р.н. Пошкоджено житловий будинок.

В Миропільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

Юнаківська громада: внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна людина, одна — поранена.

Запорізька: окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі.

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі агресор відкрив вогонь по Мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії.

Минулося без жертв.

Рятувальники обстежують місцевість, встановлюють наслідки обстрілу.

Вчора окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

Постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 16 приватних будинків. 2 господарські споруди знищені, ще 9 – побиті. Понівечені й газопровід та лінія електропередач.

Харківщина: минулої доби окупанти обстріляли низку населених пунктів області, серед яких с. Гур’їв Козачок Богодухівського району, с. Ківшарівка, с. Глушківка Куп’янського району.

По с. Новоосинове Куп'янського району близько ворог завдав удару, орієнтовно керованою авіабомбою. Минулося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Також росіяни з артилерії обстріляли с. Лютівка та с. Івашки Богодухівського району.

Без постраждалих.

У м. Ізюм під час спалювання сміття на подвір'ї здетонував вибуховий предмет. Поранення зазнав чоловік 52 років, госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На березі річки у с. Оскіл Ізюмського району на протипіхотній міні підірвався 32-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

Луганщина: вчора західніше Діброви, що в районі Кремінної, ворог здійснював атаки, однак успіхів окупанти не здобули.

За добу противник здійснив 115 обстріли (512 снарядів).

Донеччина: окупанти здійснили 23 обстріли, обстріляли 15 населених пунктів: с.Рай-Олександрівка, Лиман, Залізне, Часів Яр, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с.Куртівка, с.Ласточкине, с.Ступочки, с.Червоне, с.Новобахмутівка, с.Віролюбівка, с.Миколаївка, с.Новий Комар, Торецьк.

Внаслідок атак по області: 5 поранених за добу.

Пошкоджено 6 житлових будинків, 2 цивільних автомобіля, АЗС, дитсадок, службовий автомобіль НПУ, ЛЕП.

Миколаївщина: вночі в області силами та засобами протиповітряної оборони знищено три ударні БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по береговій та портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора внаслідок обстрілів населеного пункту Куцурубської громади відбулося займання поля з пшеницею. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 57 обстрілів (275 снарядів), з них по м. Херсон — 7 артилерійських обстрілів (28 снарядів).

Російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області; адміністративні будівлі м.Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі.

Рівень води знижується. І зараз становить 62 сантиметри.

На правобережжі підтоплено 818 будинків у 4 населених пунктах.