Россияне бьют по 11 областям, населенные пункты Херсонщины под плотным огнем - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики наносили удары по 11 областям Украины, 3 региона атаковали дронами, держали под огнем 22 населенных пункта Херсонщины.

Источник: отчеты ОВА

Киевщина: этой ночью российские террористы снова прибегли к массированной атаке. Киевщина была атакована дронами несколькими волнами. Воздушная тревога продолжалась более 4 часов.

По оперативной информации, в результате атаки на территории одного из районов повреждены нежилые постройки, несколько частных и адмистративное здание. Кроме того, в результате падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. Жертв и пострадавших нет.

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Информация о повреждениях обновляется.

Львовщина: сегодня утром в результате вражеского удара дронами поврежден объект критической инфраструктуры в г. Львове. Возник пожар на крыше здания. Пострадавших нет.

Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, из минометов, Новгород-Северский район. В одном из сел Семеновского общества из-за обстрела уничтожены жилой дом и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.

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Сумщина: ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья. Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Есманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Новослободская громады.

Предварительно - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, ранения получили даое человек, один из них - ребенок 2010 г.р. Поврежден жилой дом.

В Миропольской громаде в результате обстрела поврежден частный дом и гаражное помещение.

Юнаковская громада: в результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погиб один человек, один - ранен.

Запорожская: оккупанты совершили 72 обстрела по гражданским объектам и коммуникациям в 19 городах и селах: ракетами ударили по Запорожью и Разумовке, авиацией по Орехову и Преображенке, атаковали с БПЛА Магдалиновку, с РСЗО ударили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударов из артиллерии пришлось по Гуляйполю, Новодаровке, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новоданиловке и другим прифронтовым селам.

Сейчас зафиксировано 50 сообщений о разрушениях: квартиры, дома, машины, административные и хозяйственные здания.

В Орехове минно-взрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Другие данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: ночью агрессор открыл огонь по Мировской громаде Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии.

Обошлось без жертв.

Спасатели обследуют местность, устанавливают последствия обстрела.

Вчера оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.

Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены 16 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 9 - побиты. Повреждены и газопровод и линия электропередач.

Харьковщина: за прошедшие сутки оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области, среди которых с. Гурьев Казачок Богодуховского района, с. Ковшаровка, с. Глушковка Купянского района.

По с. Новоосиново Купянского района около враг нанес удар, ориентировочно управляемой авиабомбой. Прошло без пострадавших.

Вследствие обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом, частное домовладение, произошел пожар.

Также россияне из артиллерии обстреляли с. Лютовка и с. Ивашки Богодуховского района.

Без пострадавших.

В г. Изюм во время сжигания мусора во дворе сдетонировал взрывной предмет. Ранения получил мужчина 52 лет, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На берегу реки в с. Оскол Изюмского района на противопехотной мине подорвался 32-летний мужчина. Госпитализирован с ранением.

Луганщина: вчера западнее Дибровы, что в районе Кременной, враг осуществлял атаки, однако успехов оккупанты не получили.

За сутки противник совершил 115 обстрелов (512 снарядов).

Донетчина: оккупанты совершили 23 обстрела, обстреляли 15 населенных пунктов: с.Рай-Александровка, Лиман, Железное, Часов Яр, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, с.Куртовка, с.Ласточкино, с.Ступочки, с.Червоное, с.Новобахмутовка, с.Веролюбовка, с.Николаевка, с.Новый Комар, Торецк.

В результате атак по области: 5 раненых за сутки.

Повреждены 6 жилых домов, 2 гражданских автомобиля, АЗС, детсад, служебный автомобиль НПУ, ЛЭП.

Николаевщина: ночью в области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено три ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера в результате обстрелов населенного пункта Куцурубской громады произошло возгорание поля с пшеницей. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 57 обстрелов (275 снарядов), из них по г. Херсон - 7 артиллерийских обстрелов (28 снарядов).

Российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области; административные здания Херсона и с. Бургунки; в здания АЗС и коммунального предприятия Херсона.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской плотины.

Уровень воды снижается. И сейчас составляет 62 сантиметра.

На правобережье подтоплено 818 домов в 4 населенных пунктах.