Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що його розмова із главою Кремля Владіміром Путіним нібито відтермінувала вторгнення Росії в Україну на кілька років.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що в ході розмови з Путіним він сказав, що вторгнення буде "катастрофою", і що за це доведеться "платити в пеклі".

Коментуючи свої заяви про наміри завершити війну РФ проти України, сказав про свої "дуже хороші стосунки" із Путіним.

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"З Путіним у мене дуже хороші стосунки. Я маю на увазі, що я не розмовляв з ним довгий час, але у мене були дуже близькі стосунки", – відповів Трамп на запитання, як він збирається закінчити війну протягом 24 годин, про що він неодноразово заявляв.

Трамп також стверджує, що Путін не пішов би на вторгнення в Україну, якби президентом США залишився він.

На питання, чи вважає він Україною самостійною країною, Трамп відповів ствердно, але додав, що раніше так, "це була одна країна з Росією", і "Путіну це подобалося".

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Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп у нещодавніх заявах казав, що знайшов би спосіб завершити війну "за 24 години", ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем. Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.

Коментуючи ці заяви, президент України Володимир Зеленський сказав, що "не зрозумів" слова Трампа.