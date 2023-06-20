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Президентка Єврокомісії пропонує виділити 50 млрд євро допомоги Україні

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 14:58

Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

Фінансова допомога розрахована на найближчі чотири роки.

"Цей фінансовий резерв дозволить нам скоригувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях", – сказала вона.

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За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також "стимулюватиме інших донорів активізуватися".

За даними агентства Bloomberg, запропонований пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

Нагадаємо, 21-22 червня у Лондоні відбудеться конференція з відновлення України.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

Теми: ЄврокомісіяУкраїнаЄСгроші
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