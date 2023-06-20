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Президент Еврокомиссии предлагает выделить 50 млрд евро помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 14:58

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Финансовая помощь рассчитана на ближайшие четыре года.

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"Этот финансовый резерв позволит нам скорректировать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также "будет стимулировать других доноров активизироваться".

По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

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Напомним, 21-22 июня в Лондоне состоится конференция по восстановлению Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время конференции власти сосредоточатся на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.

Темы: ЕврокомиссияУкраинаЕСденьги
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