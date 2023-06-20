Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС вважають, що Грузія виконала 3 з 12 рекомендацій для статусу кандидата

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 16:17

У Брюсселі вважають, що Грузія повністю виконала 3 з 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо грузинській службі Радіо Свобода.

Цього тижня у ЄС представлять усну оцінку Україні, Молдові та Грузії щодо виконання ними вимог, пов'язаних з кандидатським статусом. Згідно з робочою версією усної оцінки, у ЄС кажуть, що Грузія має зосередитися на політичній деполяризації, судовій реформі, деолігархізації, свободі ЗМІ.

Зокрема, у ЄС вважають, що Грузія виконала такі рекомендації:

Реклама:
  • Обрання незалежного Народного захисника.
  • Гендерна рівноправність.
  • Виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Рекомендації, за якими Грузія має "частковий прогрес":

  • Деолігархізація.
  • Політична поляризація.
  • Функціонування та підзвітність державних інститутів і виборчої системи.
  • Інклюзивна та ефективна судова реформа.
  • Боротьба з корупцією.
  • Боротьба з організованою злочинністю.
  • Захист прав людини.
  • Участь громадянського суспільства в ухваленні рішень.

У Брюсселі вважають, що у Грузії немає прогресу за однією рекомендацією – плюралізм ЗМІ. У ЄС заявляють про необхідність внести поправки до Закону про мовлення, забезпечити безпеку журналістів, підвищити рівень захисту журналістики та власників ЗМІ.

Як повідомлялося, Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що оцінка ЄС щодо України загалом збігається з оцінками українського громадянського суспільства, де критерії стосовно судової реформи та медіазаконодавства мали високу оцінку; крім того, у сфері судової реформи останнім часом відбувся додатковий прогрес стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Проміжний звіт щодо виконання Україною, а також Молдовою та Грузією рекомендацій Єврокомісії, буде представлений послам держав ЄС у середу, 21 червня, й на зустрічі міністрів з питань європейських справ у Стокгольмі в четвер.

Теми: ГрузіяЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
Грузія
Грузія хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців, бо прем'єр боїться геїв
Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист
Президентка Грузії розповіла, чим її країна може допомогти Україні
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: