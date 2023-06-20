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В ЕС считают, что Грузия выполнила 3 из 12 рекомендаций для статуса кандидата

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 16:17

В Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно грузинской службе Радио Свобода.

В ЕС говорят, что Грузия должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.

В рабочей версии устного доклада указано, что выполнены следующие рекомендации:

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- избрание независимого народного защитника;
- гендерное равноправие;
- выполнение решений Европейского суда по правам человека.

Рекомендации, по которым Грузия имеет "частичный прогресс":

- деолигархизация;
- политическая поляризация;
- функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы;
- инклюзивная и эффективная судебная реформа;
- борьба с коррупцией;
- борьба с организованной преступностью;
- защита прав человека;
- участие гражданского общества в принятии решений.

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В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещании, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.

Как сообщалось, Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый несмотря на полномасштабную войну РФ.

Отметим, что оценка ЕС в целом совпадает с оценками украинского гражданского общества, где критерии относительно судебной реформы и медиазаконодательства имели высокую оценку; кроме того, в сфере судебной реформы в последнее время произошел дополнительный прогресс по формированию Высшей квалификационной комиссии судей.

Промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, и на встрече министров по вопросам европейских дел в Стокгольме в четверг.

Темы: ГрузияЕСевроинтеграция
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