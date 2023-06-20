Майбах за донат 500 гривен. Сбор для ВСУ (укр)
Вторник, 20 июня 2023, 17:35
В ці вирішальні місяці, тижні і дні для визволення нашої країни маємо посилити концентрацію на підтримці наших захисників та захисниць.
Бо якою близькою комусь не здавалась би Перемога - тим ближчою вона буде, чим більше людей докладеться до її досягнення. Кожен може не чекати, а наближати Перемогу.
І тому я оголошую збір 30 000 000 гривень для ЗСУ.
Про подробиці збору та розіграшу у відео:
🎯Ціль: 30 000 000.00 ₴
🔗Посилання на банку - monobank.ua.
💳Номер картки банки: 5375 4112 0664 1446.
Обов’язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до внеску аби у разі перемоги ми могли з вами сконтактувати.
Не зупиняємось.
Все буде Україна!