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Сіярто відповів Кулебі щодо Орбана і військовополонених

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 17:32

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відповів на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який звинуватив прем’єра Угорщини у власному політичному інтересі у зв’язку з історією зі звільненням українських військовополонених з Росії.

Про це Сійярто у вівторок написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"Наш український колега Дмитро Кулеба сьогодні повторив свої неправдиві звинувачення на адресу прем'єр-міністра Віктора Орбана та Угорщини. 

Ми вже кілька разів чітко пояснювали це, але повторимо ще раз: 11 осіб були звільнені з полону завдяки співпраці Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги. Це було зроблено без участі угорського уряду", – заявив Сійярто.

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Він додав, що у той самий час в уряді Угорщини "раді, що це сталося", адже "якщо хоча б одна людина повернеться на свободу, це вже добра новина. А це в 11 разів більше".

"Ці 11 людей можуть вільно пересуватися Угорщиною, можуть робити те, що вважають за потрібне, можуть контактувати з ким хочуть. Замість брехливих нападок і персональних атак, ми повинні радіти свободі цих 11 людей. Якщо у мого українського колеги є якісь сумніви або питання, він знає, як зі мною зв'язатися", – зазначив Сійярто.

Він додав, що Будапешт продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого встановлення миру, тому що "мир покладе край стражданням людей, стражданням сотень, тисяч, десятків тисяч людей".

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До слова, в опозиції поставили під сумнів тезу про те, що домовленість про звільнення полонених відбулась без участі угорського уряду. У коментарі до публікації Сійярто опозиціонер Петер Маркі-Зай нагадав, що до процесу був залучений віцепрем'єр Жолт Шем'єн, що останній підтверджував публічно.

"Щоб передати полонених, знадобилося втручання Шем'єна, віцепрем'єр-міністра Жолта Шем'єна, чи не так? Так, це було за участі угорського уряду. Інше важливе питання – що Путін попросив натомість? Чи це вже плата за те, що сталося раніше? Ми знаємо від вас, що нічого не буває задарма, якщо це правда, чекаємо на відповідь", – написав Маркі-Зай.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".

В уряді Угорщині заперечили, що відмовляють українським дипломатам у доступі до звільнених з РФ 11 військовополонених.

В адміністрації Орбана заявили, що нібито інформували Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину. 

Теми: УгорщинаКулеба ДмитрополоненіОрбан
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