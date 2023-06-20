Сийярто ответил Кулебе касательно Орбана и военнопленных

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который обвинил премьера Венгрии в собственном политическом интересе в связи с историей с освобождением украинских военнопленных из России.

Об этом Сийярто во вторник написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Наш украинский коллега Дмитрий Кулеба сегодня повторил свои ложные обвинения в адрес премьер-министра Виктора Орбана и Венгрии.

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Мы уже несколько раз четко объясняли это, но повторим еще раз: 11 человек были освобождены из плена благодаря сотрудничеству Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи. Это было сделано без участия венгерского правительства", – заявил Сийярто.

Он добавил, что в то же время в правительстве Венгрии "рады, что это произошло", ведь "если хотя бы один человек вернется на свободу, это уже хорошая новость. А это в 11 раз больше".

"Эти 11 человек могут свободно передвигаться по Венгрии, могут делать то, что считают нужным, могут контактировать с кем хотят. Вместо лживых нападок и персональных атак, мы должны радоваться свободе этих 11 человек. Если у моего украинского коллеги есть какие-то сомнения или вопросы, он знает, как со мной связаться", – отметил Сийярто.

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Он добавил, что Будапешт продолжает настаивать на необходимости скорейшего установления мира, потому что "мир положит конец страданиям людей, страданиям сотен, тысяч, десятков тысяч людей".

К слову, в оппозиции поставили под сомнение тезис о том, что договоренность об освобождении пленных состоялась без участия венгерского правительства. В комментарии к публикации Сийярто оппозиционер Петер Марки-Зай напомнил, что к процессу был привлечен вице-премьер Жолт Шемьен, что последний подтверждал публично.

"Чтобы передать пленных, понадобилось вмешательство Шемьена, вице-премьера Жолта Шемьена, не так ли? Да, это было при участии венгерского правительства. Другой важный вопрос – что Путин попросил взамен? Или это уже плата за то, что произошло ранее? Мы знаем от вас, что ничего не бывает даром, если это правда, ждем ответа", – написал Марки-Зай.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

По словам министра, "Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник".

В правительстве Венгрии отрицают, что отказывают украинским дипломатам в доступе к освобожденным из РФ 11 военнопленным.

В администрации Орбана заявили, что якобы информировали Киев о передаче Венгрии украинских военнопленных, когда это произошло, и что они перестали быть пленными с тех пор, как прибыли в Венгрию.