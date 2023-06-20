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США анонсували новий потужний пакет допомоги Україн

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 17:54

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що представить новий пакет допомоги Києву в середу на конференції з питань відновлення України, що пройде у Лондоні.

Про це Блінкен сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у вівторок, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден сказав... що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому", – сказав Блінкен.

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"Ми продовжимо виконувати це зобов'язання, в тому числі за допомогою нового потужного пакету американської допомоги, який я зможу оголосити завтра", – додав глава дипломатії США.

У середу та у четвер у Лондоні відбудеться конференція з питань відновлення України, на якій понад 1000 іноземних посадовців з понад 60 держав, а також керівники бізнесу та глобальні інвестори, обговорюватимуть шляхи допомоги Україні у відбудові.

Обидва міністри закордонних справ підкреслили, що конференція була зосереджена на заохоченні приватного сектору використовувати свої ресурси для прискорення відновлення України, але Київ має зробити свій внесок, продовжуючи реформи.

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"Цей тиждень значною мірою присвячений створенню умов, необхідних для того, щоб гроші державного сектору, звичайно, але переважно приватного сектору, могли фінансувати їхню (українську. – Ред.) відбудову", – сказав глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

"Я не хочу забігати наперед, як саме ми це зробимо. Суть наступних кількох днів полягає в тому, що Велика Британія використає свій досвід як глобальний центр фінансових послуг, в тому числі як глобальний страховий центр, а також нашу організаторську спроможність", – додав він.

Напередодні конференції президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Під час розмови Зеленський наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції у Лондоні влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

Теми: СШАУкраїна
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