США анонсували новий потужний пакет допомоги Україн

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що представить новий пакет допомоги Києву в середу на конференції з питань відновлення України, що пройде у Лондоні.

Про це Блінкен сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі у вівторок, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Байден сказав... що ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко віддані цьому", – сказав Блінкен.

"Ми продовжимо виконувати це зобов'язання, в тому числі за допомогою нового потужного пакету американської допомоги, який я зможу оголосити завтра", – додав глава дипломатії США.

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У середу та у четвер у Лондоні відбудеться конференція з питань відновлення України, на якій понад 1000 іноземних посадовців з понад 60 держав, а також керівники бізнесу та глобальні інвестори, обговорюватимуть шляхи допомоги Україні у відбудові.

Обидва міністри закордонних справ підкреслили, що конференція була зосереджена на заохоченні приватного сектору використовувати свої ресурси для прискорення відновлення України, але Київ має зробити свій внесок, продовжуючи реформи.

"Цей тиждень значною мірою присвячений створенню умов, необхідних для того, щоб гроші державного сектору, звичайно, але переважно приватного сектору, могли фінансувати їхню (українську. – Ред.) відбудову", – сказав глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

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"Я не хочу забігати наперед, як саме ми це зробимо. Суть наступних кількох днів полягає в тому, що Велика Британія використає свій досвід як глобальний центр фінансових послуг, в тому числі як глобальний страховий центр, а також нашу організаторську спроможність", – додав він.

Напередодні конференції президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Під час розмови Зеленський наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції у Лондоні влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.