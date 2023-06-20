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США анонсировали новый мощный пакет помощи Украине

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 17:54

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что представит новый пакет помощи Киеву в среду на конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Лондоне.

Об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли во вторник, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден сказал... что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому", – сказал Блинкен.

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"Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового мощного пакета американской помощи, который я смогу объявить завтра", – добавил глава дипломатии США.

В среду и в четверг в Лондоне состоится конференция по вопросам восстановления Украины, на которой более 1000 иностранных чиновников из более 60 государств, а также руководители бизнеса и глобальные инвесторы, будут обсуждать пути помощи Украине в восстановлении.

Оба министра иностранных дел подчеркнули, что конференция была сосредоточена на поощрении частного сектора использовать свои ресурсы для ускорения восстановления Украины, но Киев должен сделать свой вклад, продолжая реформы.

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"Эта неделя в значительной степени посвящена созданию условий, необходимых для того, чтобы деньги государственного сектора, конечно, но преимущественно частного сектора, могли финансировать их (украинское. – Ред.) восстановление", – сказал глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

"Я не хочу забегать вперед, как именно мы это сделаем. Суть следующих нескольких дней заключается в том, что Великобритания использует свой опыт как глобальный центр финансовых услуг, в том числе как глобальный страховой центр, а также нашу организаторскую способность", – добавил он.

Накануне конференции президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Во время разговора Зеленский подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на РФ.

19 июня стало известно, что Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсации Украине.

Темы: СШАУкраина
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