Президент Болгарії вважає помилкою допомогу Україні артилерійськими снарядами

Болгарський президент Румен Радєв у вівторок виступив проти приєднання його країни до ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України артилерійськими снарядами для війни з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Після відкриття триденного форуму "Зелений тиждень-2023", присвяченого зеленому переходу в країнах Центральної та Східної Європи, Радєв заявив журналістам, що участь Болгарії в ініціативі ЄС щодо снарядів для України є хибною.

"Представляючи Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію – стало зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи "мільйон снарядів для України". Якщо уряд ухвалить таке рішення, я думаю, що це буде помилкою", – сказав він.

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Болгарський президент заявив, що війна в Україні перебуває в ескалації, "несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи".

"Я стверджував і в Болгарії, і в Брюсселі, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю на війну в Україні. Це не спосіб закінчити цей конфлікт", – додав Радєв.

Питання відправлення снарядів в Україну викликало заочну суперечку між Радевим і прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, який вважає, що Болгарія повинна поважати свої зобов'язання.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього місяця міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що країна хоче посилити свою підтримку зусиль ЄС з постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження її боротьби з російськими силами.

Попри тривалу політичну нестабільність, Болгарія – один із найбільших виробників зброї радянського зразка в ЄС – могла таємно надати Україні до третини всіх боєприпасів, яких та потребувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.