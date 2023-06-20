Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Болгарії вважає помилкою допомогу Україні артилерійськими снарядами

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 18:32

Болгарський президент Румен Радєв у вівторок виступив проти приєднання його країни до ініціативи Європейського Союзу із забезпечення України артилерійськими снарядами для війни з Росією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Після відкриття триденного форуму "Зелений тиждень-2023", присвяченого зеленому переходу в країнах Центральної та Східної Європи, Радєв заявив журналістам, що участь Болгарії в ініціативі ЄС щодо снарядів для України є хибною.

"Представляючи Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію – стало зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи "мільйон снарядів для України". Якщо уряд ухвалить таке рішення, я думаю, що це буде помилкою", – сказав він.

Реклама:

Болгарський президент заявив, що війна в Україні перебуває в ескалації, "несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи".

"Я стверджував і в Болгарії, і в Брюсселі, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю на війну в Україні. Це не спосіб закінчити цей конфлікт", – додав Радєв.

Питання відправлення снарядів в Україну викликало заочну суперечку між Радевим і прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, який вважає, що Болгарія повинна поважати свої зобов'язання.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього місяця міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що країна хоче посилити свою підтримку зусиль ЄС з постачання Україні боєприпасів, необхідних для продовження її боротьби з російськими силами.

Попри тривалу політичну нестабільність, Болгарія – один із найбільших виробників зброї радянського зразка в ЄС – могла таємно надати Україні до третини всіх боєприпасів, яких та потребувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Теми: Болгаріядопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
Болгарія
Суспільний мовник Болгарії вперше почав показувати новини українською
Президент Болгарії звільнив генпрокурора через провали у боротьбі з корупцією
Болгарія хоче допомогти Україні артилерійськими снарядами в межах плану ЄС
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: