Президент Болгарии считает ошибкой помощь Украине артиллерийскими снарядами

Болгарский президент Румен Радев во вторник выступил против присоединения его страны к инициативе Европейского Союза по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами для войны с Россией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

После открытия трехдневного форума "Зеленая неделя 2023", посвященного зеленому переходу в странах Центральной и Восточной Европы, Радев заявил журналистам, что участие Болгарии в инициативе ЕС по снарядам для Украины является ошибочным.

"Представляя Болгарию в Совете ЕС, я отстаивал эту позицию – стало понятно, что Болгария не является частью инициативы "миллион снарядов для Украины". Если правительство примет такое решение, я думаю, что это будет ошибкой", – сказал он.

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Болгарский президент заявил, что война в Украине находится в эскалации, "несет огромные риски, истощает наши экономики и социальные системы".

"Я утверждал и в Болгарии, и в Брюсселе, что наша страна не должна вмешиваться, предоставляя оружие в войну в Украине. Это не способ закончить этот конфликт", – добавил Радев.

Вопрос отправки снарядов в Украину вызвал заочный спор между Радевым и премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, который считает, что Болгария должна уважать свои обязательства.

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Ранее в этом месяце министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна хочет усилить свою поддержку усилий ЕС по поставке Украине боеприпасов, необходимых для продолжения ее борьбы с российскими силами.

Несмотря на длительную политическую нестабильность, Болгария – один из крупнейших производителей оружия советского образца в ЕС – могла тайно предоставить Украине до трети всех боеприпасов, в которых та нуждалась в начале полномасштабного вторжения РФ.