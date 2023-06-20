Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Болгарии считает ошибкой помощь Украине артиллерийскими снарядами

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 18:32

Болгарский президент Румен Радев во вторник выступил против присоединения его страны к инициативе Европейского Союза по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами для войны с Россией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

После открытия трехдневного форума "Зеленая неделя 2023", посвященного зеленому переходу в странах Центральной и Восточной Европы, Радев заявил журналистам, что участие Болгарии в инициативе ЕС по снарядам для Украины является ошибочным.

Реклама:

"Представляя Болгарию в Совете ЕС, я отстаивал эту позицию – стало понятно, что Болгария не является частью инициативы "миллион снарядов для Украины". Если правительство примет такое решение, я думаю, что это будет ошибкой", – сказал он.

Болгарский президент заявил, что война в Украине находится в эскалации, "несет огромные риски, истощает наши экономики и социальные системы".

"Я утверждал и в Болгарии, и в Брюсселе, что наша страна не должна вмешиваться, предоставляя оружие в войну в Украине. Это не способ закончить этот конфликт", – добавил Радев.

ВИДЕО ДНЯ

Вопрос отправки снарядов в Украину вызвал заочный спор между Радевым и премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, который считает, что Болгария должна уважать свои обязательства.

Ранее в этом месяце министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна хочет усилить свою поддержку усилий ЕС по поставке Украине боеприпасов, необходимых для продолжения ее борьбы с российскими силами.

Несмотря на длительную политическую нестабильность, Болгария – один из крупнейших производителей оружия советского образца в ЕС – могла тайно предоставить Украине до трети всех боеприпасов, в которых та нуждалась в начале полномасштабного вторжения РФ.

Темы: Болгарияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Болгария
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Украина может получить бронетехнику от Болгарии в октябре
В Болгарии не исключили столкновения России с НАТО в Черном море
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: