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МЗС не підтверджує затримання українського дипломата у Швейцарії

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 19:17

Міністерство закордонних справ України не підтверджує поширену в деяких ЗМІ інформацію про начебто затримання українця з дипломатичним статусом у Швейцарії.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Відомство зазначає, що всі українські дипломати, які працюють в дипломатичних установах України в Швейцарії, на місці, і штатно виконують свої обов‘язки.

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"Ба більше, на наше звернення швейцарська федеральна поліція повідомила, що їй не відомо про будь-які затримання українських громадян. Перевіряємо інформацію далі", – додали в МЗС.

Перед тим декілька ЗМІ повідомили про затримання у Швейцарії українського дипломата або дипломатки через фінансові операції, які начебто перебувають на контролі Міністерства фінансів США.

Повідомлення "джерел" цих ЗМІ також містило очевидно некоректну тезу про те, що затриманого дипломата "передали посольству США" – така процедура є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини й неможлива у жодній державі світу.

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Додамо, що у швейцарських ЗМІ "Європейській правді" також не вдалось знайти згадки про будь-яке затримання громадянина України.

Також "Європейська правда" відправила запит посольству України у Швейцарії.

Теми: МЗСШвейцаріядипломатичні відносини
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