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МИД не подтверждает задержание украинского дипломата в Швейцарии

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 19:17

Министерство иностранных дел Украины не подтверждает распространенную в некоторых СМИ информацию о якобы задержании украинца с дипломатическим статусом в Швейцарии.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Ведомство отмечает, что все украинские дипломаты, которые работают в дипломатических учреждениях Украины в Швейцарии, на месте, и штатно выполняют свои обязанности.

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"Более того, на наше обращение швейцарская федеральная полиция сообщила, что ей не известно о каких-либо задержаниях украинских граждан. Проверяем информацию дальше", – добавили в МИД.

Перед тем ряд СМИ сообщили о задержании в Швейцарии украинского дипломата или дипломата из-за финансовых операций, которые якобы находятся на контроле Министерства финансов США.

Сообщение "источников" этих СМИ также содержало очевидно некорректный тезис о том, что задержанного дипломата "передали посольству США" – такая процедура является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и невозможна ни в одном государстве мира.

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Добавим, что в швейцарских СМИ "Европейской правде" также не удалось найти упоминания о каком-либо задержании гражданина Украины.

Также "Европейская правда" отправила запрос посольству Украины в Швейцарии.

Темы: МИДШвейцариядипломатические отношения
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