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Кіпр обіцяє "нульову толерантність" до порушень санкцій проти РФ, але не допомогу Україні зброєю

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 22:44

Кіпрський президент Нікос Христодулідіс під час виступу у вівторок із нагоди перших 100 днів роботи його адміністрації пообіцяв суворе дотримання санкційного режиму проти Росії через розв’язану нею війну в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

У своїй промові Христодулідіс підкреслив, що його адміністрація прагне захистити ім'я Кіпру як "надійного ділового та фінансового центру" після того, як США та Велика Британія додали кількох громадян Кіпру та кіпрські компанії до переліку тих, хто допомагає російським олігархам обходити санкції.

"Довіра до нашої країни за кордоном надзвичайно важлива для того, щоб ми могли залучати якісні інвестиції, які б приносили дохід нашій країні, створювати нові, якісні робочі місця та багато іншого", – сказав він.

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Президент Кіпру підтвердив політику "нульової толерантності" до будь-якого кіпрського громадянина або компанії, які допомагають ухилятися від міжнародних санкцій, накладених на Росію після минулорічного вторгнення в Україну.

Він повторив раніше озвучену тезу, що Кіпр "перебуває на правильному боці історії", повністю підтримуючи міжнародні санкції проти Росії, оскільки сам зазнав подібних наслідків, як і Україна, після турецького вторгнення 1974 року.

Водночас кіпрський президент виключив будь-які кроки щодо передання Україні військової техніки – зокрема бойових танків Т-80 радянських часів, бронетранспортерів і зенітно-ракетних батарей, оскільки на тлі турецької загрози не буде "вживати жодних заходів, які б залишили Республіку Кіпр без збройних сил".

ВІДЕО ДНЯ

Христодулідіс, який змінив Нікоса Анастасіадіса на посаді президента Кіпру в лютому, майже одразу заговорив про необхідність боротьби з порушеннями санкцій, якщо Кіпр хоче зберегти довіру до себе як до бізнес-центру.

Теми: КіпрРосіядопомога Українізброя
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