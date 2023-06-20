Кипр обещает "нулевую толерантность" к нарушениям санкций против РФ, но не помощь Украине оружием

Кипрский президент Никос Христодулидис во время выступления во вторник по случаю первых 100 дней работы его администрации пообещал строгое соблюдение санкционного режима против России из-за развязанной ею войны в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В своей речи Христодулидис подчеркнул, что его администрация стремится защитить имя Кипра как "надежного делового и финансового центра" после того, как США и Великобритания добавили нескольких граждан Кипра и кипрские компании в перечень тех, кто помогает российским олигархам обходить санкции.

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"Доверие к нашей стране за рубежом чрезвычайно важно для того, чтобы мы могли привлекать качественные инвестиции, которые бы приносили доход нашей стране, создавать новые, качественные рабочие места и многое другое", - сказал он.

Президент Кипра подтвердил политику "нулевой толерантности" к любому кипрскому гражданину или компании, которые помогают уклоняться от международных санкций, наложенных на Россию после прошлогоднего вторжения в Украину.

Он повторил ранее озвученный тезис, что Кипр "находится на правильной стороне истории", полностью поддерживая международные санкции против России, поскольку сам испытал подобные последствия, как и Украина, после турецкого вторжения 1974 года.

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В то же время кипрский президент исключил любые шаги по передаче Украине военной техники - в частности боевых танков Т-80 советских времен, бронетранспортеров и зенитно-ракетных батарей, поскольку на фоне турецкой угрозы не будет "принимать никаких мер, которые бы оставили Республику Кипр без вооруженных сил".

Христодулидис, который сменил Никоса Анастасиадиса на посту президента Кипра в феврале, почти сразу заговорил о необходимости борьбы с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить доверие к себе как к бизнес-центру.