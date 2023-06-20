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Кипр обещает "нулевую толерантность" к нарушениям санкций против РФ, но не помощь Украине оружием

"Европейская правда"Вторник, 20 июня 2023, 22:44

Кипрский президент Никос Христодулидис во время выступления во вторник по случаю первых 100 дней работы его администрации пообещал строгое соблюдение санкционного режима против России из-за развязанной ею войны в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В своей речи Христодулидис подчеркнул, что его администрация стремится защитить имя Кипра как "надежного делового и финансового центра" после того, как США и Великобритания добавили нескольких граждан Кипра и кипрские компании в перечень тех, кто помогает российским олигархам обходить санкции.

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"Доверие к нашей стране за рубежом чрезвычайно важно для того, чтобы мы могли привлекать качественные инвестиции, которые бы приносили доход нашей стране, создавать новые, качественные рабочие места и многое другое", - сказал он.

Президент Кипра подтвердил политику "нулевой толерантности" к любому кипрскому гражданину или компании, которые помогают уклоняться от международных санкций, наложенных на Россию после прошлогоднего вторжения в Украину.

Он повторил ранее озвученный тезис, что Кипр "находится на правильной стороне истории", полностью поддерживая международные санкции против России, поскольку сам испытал подобные последствия, как и Украина, после турецкого вторжения 1974 года.

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В то же время кипрский президент исключил любые шаги по передаче Украине военной техники - в частности боевых танков Т-80 советских времен, бронетранспортеров и зенитно-ракетных батарей, поскольку на фоне турецкой угрозы не будет "принимать никаких мер, которые бы оставили Республику Кипр без вооруженных сил".

Христодулидис, который сменил Никоса Анастасиадиса на посту президента Кипра в феврале, почти сразу заговорил о необходимости борьбы с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить доверие к себе как к бизнес-центру.

Темы: КипрРосcияпомощь Украинеоружие
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