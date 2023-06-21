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У російському Підмосков’ї горів завод

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 00:28
У російському Підмосков’ї горів завод
скриншот

Завод із виготовлення палетів горить у місті Волоколамську у Підмосков’ї Росії.

Джерело: пропагандистські росЗМІ ТАСС, РИА-Новости з посиланням на ГУ МНС Росії в Московській області та прокуратуру регіону

Деталі: Спочатку площа загоряння становила 3 тис. кв. м.

Згодом площа пожежі збільшилася до 6 000 кв. м.

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Зазаначається, що інформація про постраждалих не надходила.

За попередніми даними прокуратури регіону, причиною загорання стало коротке замикання.

Оновлено: Пізніше російські пожежники повідомили, що локалізували пожежу.

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Теми: Росіяпожежа
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