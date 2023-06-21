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В российском Подмосковье горел завод

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 00:28
В российском Подмосковье горел завод
скриншот

Завод по изготовлению паллетов горит в городе Волоколамске в Подмосковье России.

Источник: пропагандистские росСМИ ТАСС, РИА-Новости со ссылкой на ГУ МЧС России в Московской области и прокуратуру региона

Детали: Первоначально площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.

Впоследствии площадь пожара увеличилась до 6 000 кв. м.

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Пожарные уже работают на месте. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным прокуратуры региона, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Обновлено: Позже российские пожарные сообщили, что локализовали пожар.

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Темы: Росcияпожар
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