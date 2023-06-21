Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском Подмосковье горел завод

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 00:28
В российском Подмосковье горел завод
скриншот

Завод по изготовлению паллетов горит в городе Волоколамске в Подмосковье России.

Источник: пропагандистские росСМИ ТАСС, РИА-Новости со ссылкой на ГУ МЧС России в Московской области и прокуратуру региона

Детали: Первоначально площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.

Реклама:

Впоследствии площадь пожара увеличилась до 6 000 кв. м.

Пожарные уже работают на месте. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным прокуратуры региона, причиной возгорания стало короткое замыкание.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Позже российские пожарные сообщили, что локализовали пожар.

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: