В российском Подмосковье горел завод
Среда, 21 июня 2023, 00:28
Завод по изготовлению паллетов горит в городе Волоколамске в Подмосковье России.
Источник: пропагандистские росСМИ ТАСС, РИА-Новости со ссылкой на ГУ МЧС России в Московской области и прокуратуру региона
Детали: Первоначально площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м.
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Впоследствии площадь пожара увеличилась до 6 000 кв. м.
Пожарные уже работают на месте. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным прокуратуры региона, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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Обновлено: Позже российские пожарные сообщили, что локализовали пожар.