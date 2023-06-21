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На Київщині та в низці областей була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 02:20
На Київщині та в низці областей була оголошена повітряна тривога
фото Getty Images

Вночі 21 червня була оголошена повітряна тривога у Київські та ще кількох областях через загрозу ворожих дронів.

Джерело: мапа повітряних тривог, Київська ОВА, ПС ЗСУ

Дослівно ПС ЗСУ: "Київська область  загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

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Деталі: Після 2 години ночі повітряна тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях.

Згодом через загрозу БпЛА тривогу оголосили і в Київській області.

 
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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 02:56 ПС ЗСУ повідомили про загрозу ворожих БпЛА у Вінницькій області.

О 03:34 повітряна тривога була оголошена в Житомрській області.

О 03:43 тривога поширилася і на західні області.

О 03:57 почалися відбої повітряної тривоги з Полтавської області. Проте у низьці областей повітряна тривога триває.

О 05: 00 ранку були оголошені відбої тривоги в усіх областях, крім західних.

О 05:23 були оголошені відбої в західних областях.

Теми: повітряна тривога
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