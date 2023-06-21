Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині та в низці областей була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Середа, 21 червня 2023, 02:20
На Київщині та в низці областей була оголошена повітряна тривога
фото Getty Images

Вночі 21 червня була оголошена повітряна тривога у Київські та ще кількох областях через загрозу ворожих дронів.

Джерело: мапа повітряних тривог, Київська ОВА, ПС ЗСУ

Дослівно ПС ЗСУ: "Київська область  загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

Деталі: Після 2 години ночі повітряна тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях.

Реклама:

Згодом через загрозу БпЛА тривогу оголосили і в Київській області.

 
скриншот

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 02:56 ПС ЗСУ повідомили про загрозу ворожих БпЛА у Вінницькій області.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:34 повітряна тривога була оголошена в Житомрській області.

О 03:43 тривога поширилася і на західні області.

О 03:57 почалися відбої повітряної тривоги з Полтавської області. Проте у низьці областей повітряна тривога триває.

О 05: 00 ранку були оголошені відбої тривоги в усіх областях, крім західних.

О 05:23 були оголошені відбої в західних областях.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
повітряна тривога
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Повітряники попередили про ракетну небезпеку на півдні і в центрі України
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: