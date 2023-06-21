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На Киевщине и в ряде областей была объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 02:20
На Киевщине и в ряде областей была объявлена воздушная тревога
фото Getty Images

Ночью 21 июня была объявлена воздушная тревога в Киевской и еще нескольких областях из-за угрозы вражеских дронов.

Источник: карта воздушных тревог, Киевская ОВА, ВС ВСУ

Дословно ПС ВСУ: "Киевская область угроза применения врагом ударных БпЛА!"

Детали: После 2 часов ночи воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях.

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Впоследствии из-за угрозы БпЛА тревогу объявили и в Киевской области.

 
скриншот

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 02:56 ВС ВСУ сообщили об угрозе вражеских БпЛА в Винницкой области.

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В 03:34 воздушная тревога была объявлена в Житомрской области.

В 03:43 тревога распространилась и на западные области.

В 03:57 начались отбои воздушной тревоги из Полтавской области. Однако в ряде областей воздушная тревога продолжается.

В 05:00 утра были объявлены отбои тревоги во всех областях, кроме западных.

В 05:23 были объявлены отбои в западных областях.

Темы: воздушная тревога
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