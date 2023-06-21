Британія оголосить новий пакет фінансової підтримки для України

У середу Великобританія представить великий пакет фінансової підтримки для України, включаючи 3 мільярди доларів кредитних гарантій Світового банку для зміцнення економічної стабільності України.

Джерело: Британський уряд

Деталі: Оголошення пакету заплановане на середу – під час конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні.

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Як зазначають на Даунінг-стріт, фінансова підтримка буде спрямована на життєво важливі державні послуги, включаючи витрати на утримання шкіл та лікарень.

Загалом це фінансування покликане підтримати економічну стабільність України в часі війни проти Росії.

У пресслужбі уряду Британії зазначають: "Це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною G7, що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії до України як зараз, так і в майбутньому.

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Таким чином, невійськова допомога Великої Британії Україні перевищить 4,7 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи 4,1 мільярда фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та 640 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги.

Також у британському уряді додають, що підтримка країни підкріплена потужним сигналом про наміри з боку провідних світових компаній: понад 400 компаній з 38 країн світу із сукупним річним доходом понад 1,6 трильйона доларів пообіцяли підтримати відновлення та реконструкцію України після незаконного вторгнення Росії.

Глава британського уряду Ріші Сунактакож оголосить про надання до 250 мільйонів фунтів стерлінгів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку (British International Investment, BII).

Фінансування BII є доповненням до 240 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією Україні цього року, які будуть спрямовані на проєкти з порятунку життя, включаючи розмінування та набори для ліквідації наслідків стихійних лих, а також на програми реформ та енергетичні проєкти.

Більше половини фінансування, 127 мільйонів фунтів стерлінгів, буде спрямовано на гуманітарну підтримку, що рятує життя, в тому числі тих, хто живе вздовж лінії фронту.

Як зазначають в уряді Британії, це фінансування буде здійснюватися через таких партнерів, як ООН та Червоний Хрест.