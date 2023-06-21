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Британия объявит новый пакет финансовой поддержки для Украины

Ольга ГлущенкоСреда, 21 июня 2023, 05:50
Британия объявит новый пакет финансовой поддержки для Украины
фото: Getty Images

В среду Великобритания представит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая 3 миллиарда долларов кредитных гарантий Всемирного банка для укрепления экономической стабильности Украины.

Источник: Британское правительство

Детали: Объявление пакета запланировано на среду - во время конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.

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Как отмечают на Даунинг-стрит, финансовая поддержка будет направлена на жизненно важные государственные услуги, включая расходы на содержание школ и больниц.

В целом это финансирование призвано поддержать экономическую стабильность Украины во времени войны против России.

В пресс-службе правительства Великобритании отмечают: "Это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной G7, что подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании к Украине как сейчас, так и в будущем.

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Таким образом, невоенная помощь Великобритании Украине превысит 4,7 миллиарда фунтов стерлингов, включая 4,1 миллиарда фунтов стерлингов фискальной поддержки и 640 миллионов фунтов стерлингов двусторонней помощи.

Также в британском правительстве добавляют, что поддержка страны подкреплена мощным сигналом о намерениях со стороны ведущих мировых компаний: более 400 компаний из 38 стран мира с совокупным годовым доходом более 1,6 триллиона долларов пообещали поддержать восстановление и реконструкцию Украины после незаконного вторжения России.

Глава британского правительства Риши Сунактакож объявит о предоставлении до 250 миллионов фунтов стерлингов нового капитала для Британского института финансирования развития (British International Investment, BII).

Финансирование BII является дополнением к 240 миллионам фунтов стерлингов, выделенных Великобританией Украине в этом году, которые будут направлены на проекты по спасению жизни, включая разминирование и наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также на программы реформ и энергетические проекты.

Более половины финансирования, 127 миллионов фунтов стерлингов, будет направлено на гуманитарную поддержку, спасающую жизни, в том числе тех, кто живет вдоль линии фронта.

Как отмечают в правительстве Великобритании, это финансирование будет осуществляться через таких партнеров, как ООН и Красный Крест.

Темы: Великобританияпомощь Украине
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