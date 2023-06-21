Шольц під час візиту прем'єра Китаю закликав його до тиску на Москву щодо виходу з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з прем’єром Китаю Лі Цяном закликав його використати вплив, який має Пекін на Москву, щоб підштовхнути Росію припинити війну проти України.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Консультації у вівторок стали першими консультаціями на такому рівні з початку повномасштабної війни.

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"Я знову закликав китайський уряд потужніше використати свій вплив на Росію у питанні війни... Росія має вивести війська – інакше хороший мир не забезпечити", – зазначив Шольц на спільній пресконференції.

Він додав, що Китай також має утриматися від постачання зброї Росії та що не можна допустити, щоб ця війна стала замороженим конфліктом. Шольц додатково наголосив на відповідальності Китаю як постійного члена Ради безпеки ООН.

Канцлер торкнувся й інших питань, зокрема, cпільних зусиль для протидії змінам клімату, а також закликав Китай надати більшу свободу журналістам, та прав людини і прав працівників.

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Лі Цян на брифінгу прямо не відповів на ремарки Шольца.

Як відомо, тема України піднімалася і під час візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена та його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Після зустрічі Блінкен заявив, що Пекін підтвердив ненадання військової допомоги Росії в межах повномасштабної війни проти України.