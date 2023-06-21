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Пентагон: Україна матиме власний шлях вступу в НАТО

Середа, 21 червня 2023, 09:05

У Пентагоні, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявили, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Сінгх зазначила, що США "надихає те", як в Альянс рухається Швеція.

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"Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО", – додала вона.

Представниця Пентагону наголосила, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.

"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – зауважила вона.

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Раніше посол України при Північноатлантичному Альянсі Наталя Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.

На саміті у Вільнюсі, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.

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