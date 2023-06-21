Барабани, овочерізки, кухонні комбайни: силовики перевіряють закупівлі для укриттів і згоду КМДА

Столичні правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо придбання дороговартісних речей сумнівної потреби для укриттів Києва.

Джерело: відповідь Київської міської прокуратури на інформаційний запит УП

Деталі: У прокуратурі зазначають, що після появи низки резонансних інформприводів у ЗМІ щодо придбання коштовних стільців, кухонного приладдя (овочерізок, сковорідок тощо) було відкрито та розслідуються кілька кримінальних проваджень за фактами можливої розтрати коштів cлужбовими особами Управління освіти Дніпровської РДА при проведенні в 2022-2023 р. процедури публічних закупівель обладнання для облаштування укриттів.

Процесуальне керівництво в них здійснює Дніпровська окружна прокуратура Києва.

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Крім того, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідче управління столичної поліції веде досудове розслідування у ще одному кримінальному провадженні.

Воно стусується фактів можливої розтрати коштів службовими особами управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та службової недбалості службових осіб Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА при проведенні публічних закупівель для укриттів.

У прокуратурі пояснюють: згідно з розпорядженням КМДА, до оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі районні управління освіти, як розпорядники бюджетних коштів, зобов’язані надавати Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА обгрунтування доцільності закупівлі, її обсягів, допустимого рівня та очікуваної ціни, тендерну документацію, а також запрошення до переговорної процедури для вивчення та, у разі необхідності, відповідного реагування.

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Термін вивчення та реагування на вищезазначені документи не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня їх отримання.

Оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі має здійснюватись лише, якщо Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту не має зауважень.

Оскільки ряд закупівель, обставини яких розслідуються в межах досудового розслідування, відбулися, є всі підстави вважати, що зауважень щодо вищевказаних закупівель у Департаменту не було, наголошують у прокуратурі.

Також зазначається, що прокурори направили відповідні запити до районних державних адміністрацій столиці та Департаментів КМДА. Також в ході досудового розслідування встановлюються обставини постачання суб’єктами господарювання вказаних товарів.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.