Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Барабаны, овощерезки, кухонные комбайны: силовики проверяют закупки для укрытий и согласие КГГА

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 09:14
Барабаны, овощерезки, кухонные комбайны: силовики проверяют закупки для укрытий и согласие КГГА
иллюстративное фото COMMERCIALOVENSDIRECT.CO.UK

Столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств по приобретению дорогостоящих вещей сомнительной необходимости для укрытий Киева.

Источник: ответ Киевской городской прокуратуры на информационный запрос УП

Детали: В прокуратуре отмечают, что после появления ряда резонансных информповодов в СМИ о приобретении дорогостоящих стульев, кухонных принадлежностей (овощерезок, сковородок и т.д.) было открыто и расследуются несколько уголовных производств по фактам возможной растраты средств служебными лицами Управления образования Днепровской РГА при проведении в 2022-2023 гг. процедуры публичных закупок оборудования для обустройства укрытий.

Реклама:

Процессуальное руководство в них осуществляет Днепровская окружная прокуратура Киева.

Кроме того, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственное управление столичной полиции ведет досудебное расследование в еще одном уголовном производстве.

Оно касается фактов возможной растраты средств должностными лицами управлений образования районных в городе Киеве государственных администраций и служебной халатности должностных лиц Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА при проведении публичных закупок для укрытий.

ВИДЕО ДНЯ

В прокуратуре объясняют: согласно распоряжению КГГА, до обнародования информации о проведении процедуры закупки районные управления образования, как распорядители бюджетных средств, обязаны предоставлять Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА обоснование целесообразности закупки, ее объемов, допустимого уровня и ожидаемой цены, тендерную документацию, а также приглашение к переговорной процедуре для изучения и, в случае необходимости, соответствующего реагирования.

Срок изучения и реагирования на вышеупомянутые документы не должен превышать 10 рабочих дней со дня их получения.

Обнародование информации о проведении процедуры закупки должно осуществляться только, если Департамент внутреннего финансового контроля и аудита не имеет замечаний.

Поскольку ряд закупок, обстоятельства которых расследуются в рамках досудебного расследования, состоялись, есть все основания считать, что замечаний по вышеуказанным закупкам у Департамента не было, говорят в прокуратуре.

Также отмечается, что прокуроры направили соответствующие запросы в районные государственные администрации столицы и Департаменты КГГА. Также в ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства поставки субъектами хозяйствования указанных товаров.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Темы: Киевпрокуратураукрытие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: