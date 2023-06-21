Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Барабаны, овощерезки, кухонные комбайны: силовики проверяют закупки для укрытий и согласие КГГА

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 09:14
Барабаны, овощерезки, кухонные комбайны: силовики проверяют закупки для укрытий и согласие КГГА
иллюстративное фото COMMERCIALOVENSDIRECT.CO.UK

Столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств по приобретению дорогостоящих вещей сомнительной необходимости для укрытий Киева.

Источник: ответ Киевской городской прокуратуры на информационный запрос УП

Детали: В прокуратуре отмечают, что после появления ряда резонансных информповодов в СМИ о приобретении дорогостоящих стульев, кухонных принадлежностей (овощерезок, сковородок и т.д.) было открыто и расследуются несколько уголовных производств по фактам возможной растраты средств служебными лицами Управления образования Днепровской РГА при проведении в 2022-2023 гг. процедуры публичных закупок оборудования для обустройства укрытий.

Процессуальное руководство в них осуществляет Днепровская окружная прокуратура Киева.

Реклама:

Кроме того, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственное управление столичной полиции ведет досудебное расследование в еще одном уголовном производстве.

Оно касается фактов возможной растраты средств должностными лицами управлений образования районных в городе Киеве государственных администраций и служебной халатности должностных лиц Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА при проведении публичных закупок для укрытий.

В прокуратуре объясняют: согласно распоряжению КГГА, до обнародования информации о проведении процедуры закупки районные управления образования, как распорядители бюджетных средств, обязаны предоставлять Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА обоснование целесообразности закупки, ее объемов, допустимого уровня и ожидаемой цены, тендерную документацию, а также приглашение к переговорной процедуре для изучения и, в случае необходимости, соответствующего реагирования.

ВИДЕО ДНЯ

Срок изучения и реагирования на вышеупомянутые документы не должен превышать 10 рабочих дней со дня их получения.

Обнародование информации о проведении процедуры закупки должно осуществляться только, если Департамент внутреннего финансового контроля и аудита не имеет замечаний.

Поскольку ряд закупок, обстоятельства которых расследуются в рамках досудебного расследования, состоялись, есть все основания считать, что замечаний по вышеуказанным закупкам у Департамента не было, говорят в прокуратуре.

Также отмечается, что прокуроры направили соответствующие запросы в районные государственные администрации столицы и Департаменты КГГА. Также в ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства поставки субъектами хозяйствования указанных товаров.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

Темы: Киевпрокуратураукрытие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Киев
Чиновнику КГГА-фигуранту дела о гибели людей перед укрытием объявили новое подозрение
Из-под завалов в Киеве достали третью погибшую
Взрыв в Киеве: 2 погибших, поисковые работы продолжаются
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: