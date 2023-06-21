Барабаны, овощерезки, кухонные комбайны: силовики проверяют закупки для укрытий и согласие КГГА

Столичные правоохранители расследуют несколько уголовных производств по приобретению дорогостоящих вещей сомнительной необходимости для укрытий Киева.

Источник: ответ Киевской городской прокуратуры на информационный запрос УП

Детали: В прокуратуре отмечают, что после появления ряда резонансных информповодов в СМИ о приобретении дорогостоящих стульев, кухонных принадлежностей (овощерезок, сковородок и т.д.) было открыто и расследуются несколько уголовных производств по фактам возможной растраты средств служебными лицами Управления образования Днепровской РГА при проведении в 2022-2023 гг. процедуры публичных закупок оборудования для обустройства укрытий.

Реклама:

Процессуальное руководство в них осуществляет Днепровская окружная прокуратура Киева.

Кроме того, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры следственное управление столичной полиции ведет досудебное расследование в еще одном уголовном производстве.

Оно касается фактов возможной растраты средств должностными лицами управлений образования районных в городе Киеве государственных администраций и служебной халатности должностных лиц Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА при проведении публичных закупок для укрытий.

ВИДЕО ДНЯ

В прокуратуре объясняют: согласно распоряжению КГГА, до обнародования информации о проведении процедуры закупки районные управления образования, как распорядители бюджетных средств, обязаны предоставлять Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА обоснование целесообразности закупки, ее объемов, допустимого уровня и ожидаемой цены, тендерную документацию, а также приглашение к переговорной процедуре для изучения и, в случае необходимости, соответствующего реагирования.

Срок изучения и реагирования на вышеупомянутые документы не должен превышать 10 рабочих дней со дня их получения.

Обнародование информации о проведении процедуры закупки должно осуществляться только, если Департамент внутреннего финансового контроля и аудита не имеет замечаний.

Поскольку ряд закупок, обстоятельства которых расследуются в рамках досудебного расследования, состоялись, есть все основания считать, что замечаний по вышеуказанным закупкам у Департамента не было, говорят в прокуратуре.

Также отмечается, что прокуроры направили соответствующие запросы в районные государственные администрации столицы и Департаменты КГГА. Также в ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства поставки субъектами хозяйствования указанных товаров.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.