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США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, у тому числі для України

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 10:30

Американська оборонна компанія Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на випуск ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM.

Про це йдеться у пресрелізі Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Контракт передбачає виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також інженерно-технічну підтримку виробництва.

Очікується, що виробництво буде завершене до 31 січня 2027 року.

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Цей контракт передбачає незасекречені іноземні військові постачання до Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії, України і Великої Британії.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу "повітря — повітря" середньої дальності.

Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря — повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

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Ракета також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.

Раніше повідомлялося, що Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року на понад $6 млрд. Переоцінка може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше, а отже, потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги для України між Білим домом і Конгресом може поки не виникнути.

Теми: СШАУкраїназброя
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