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США закажут ракет AMRAAM на $1,1 млрд, в том числе для Украины

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 10:30

Американская оборонная компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона, сообщает "Европейская правда".

Контракт предусматривает производство ракет, телеметрической системы AMRAAM, запасных частей, а также инженерно-техническую поддержку производства.

Ожидается, что производство будет завершено до 31 января 2027 года.

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Этот контракт предусматривает незасекреченные иностранные военные поставки в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Украину и Великобританию.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности.

Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух – воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил. Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.

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Ракета также используется в норвежско-американском зенитно-ракетном комплексе NASAMS.

Ранее сообщалось, что Пентагон переоценил стоимость помощи Украине с февраля 2022 года на более $6 млрд. Переоценка может означать, что США имеют больше дополнительных средств, чем считалось ранее, а значит, необходимости согласовывать еще один пакет финансовой помощи для Украины между Белым домом и Конгрессом может пока не возникнуть.

Темы: СШАУкраинаоружие
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