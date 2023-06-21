Росіяни посилили штурми біля Кремінної, розширили площу обстрілів на Херсонщині – ОВА

За минулу добу під щільним вогнем окупантів знаходилось 10 областей, на Херсонщині загарбники розширили площу обстрілів з 22 до 28 населених пунктів, посилили штурми біля Кремінної на Луганщині, аби прорватись в бік Донеччини.

Джерело: звіти ОВА

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли (345 снарядів), з них по м. Херсон — 3 артилерійських обстріли (15 снарядів).

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Окупанти поцілили у райони 28 населених пунктів області.

Вчора зранку окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Росіяни також обстріляли рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС, ще 8 — поранені.

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Всього через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі.

Середній рівень води в області становить 56 сантиметрів.

Підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою – 595 будинків.

Луганщина: учора окупанти зосередили штурмові зусилля на ділянці поблизу Кремінної, намагаючись просунутися в бік населених пунктів Донеччини. На Луганщині вони зосередили значну кількість особового складу і техніки. Під вогнем противника залишаються наші звільнені населені пункти – Білогорівка, Стельмахівка та Невське.

За добу противник здійснив 99 обстрілів(413 снарядів).

Хмельниччина: 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині цієї ночі.

На жаль, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області.

Постраждалих та загиблих немає.

Працюють усі відповідні служби.

Підрозділи ДСНС ліквідували займання.

Чернігівщина: за добу — 10 обстрілів, із мінометів, артилерії, некеровані авіаційні ракети із гелікоптерів, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Внаслідок обстрілу у селі Семенівської громади горів житловий будинок та господарські споруди. Також у громаді кілька сіл без елекропостачання, роботи по його відновленюю розпочаті.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 77 вибухів. Протягом звітного періоду обстріляно 7 територіальних громад: Сумський район – Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська; Шосткинський район – Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Юнаківська громада: пошкоджено 2 приватних домоволодіння та господарчу споруду.

Внаслідок обстрілів Білопільської громади пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль.

Запорізька: за останню добу ворог здійснив 87 обстрілів 18 населених пунктів області: ракетний удар по Комишувасі, тричі атакував Левадне з БПЛА, здійснив 6 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому та 77 артилерійських обстрілів по Преображенці, Гуляйполю, Оріхову, Темирівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Залізничному, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень, комунікацій.

Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали чотири місцеві жителі. Їх оперативно доставили до медичної установи.

Дніпропетровщина: вчора протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Випустив з важкої артилерії понад два десятки снарядів, скинув боєприпас з БпЛА. Дісталося Нікополю й Марганецькій громаді.

Постраждав 74-річний чоловік, доправлений до лікарні.

Пошкоджені їдальня, адмінбудівля, спортивний об’єкт, 8 приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач.

Ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Люди вціліли.

Харківщина: сьогодні вночі ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, — без постраждалих.

Вчора внаслідок обстрілу с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.

Також вчора внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 58 років.

Внаслідок обстрілів у с. Вільхуватка, смт Великий Бурлук та с.Анискине Куп'янського району пошкоджено приватні житловий будинок. За попередніми даними — минулося без поранених.

Донеччина: за добу — двоє загиблих, один поранений.

Під вогнем рашистів були населені пункти: Авдіївка, с. Дружба, Курахове, с. Бердичі, с.Молочарка, с.Новий Комар, Костянтинівка, смт Щербинівка, смт Північне, с.Костянтинівка.

Пошкоджено 10 житлових будинків, цивільний автомобіль, гараж, господарська споруда.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.