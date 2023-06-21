Россияне усилили штурмы возле Кременной на Луганщине, расширили площадь обстрелов на Херсонщине – ОВА

За минувшие сутки под плотным огнем оккупантов находилось 10 областей, на Херсонщине захватчики расширили площадь обстрелов с 22 до 28 населенных пунктов, усилили штурмы у Кременной на Луганщине, чтобы прорваться в сторону Донецкой области.

Источник: отчеты ОВА

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (345 снарядов), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (15 снарядов).

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Оккупанты попали в районы 28 населенных пунктов области.

Вчера утром оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты - дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. Из-за обстрела погиб 27-летний мужчина. Под вражеские удары также попала бригада "скорой", которая направлялась на помощь херсонцам. Медицинские работники не пострадали.

Россияне также обстреляли спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще 8 - ранены.

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Всего из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской плотины.

Средний уровень воды в области составляет 56 сантиметров.

Подтопленными остаются Херсон, Новогреднево и Благодатовка. Там под водой - 595 домов.

Луганщина: вчера оккупанты сосредоточили штурмовые усилия на участке вблизи Кременной, пытаясь продвинуться в сторону населенных пунктов Донецкой области. На Луганщине они сосредоточили значительное количество личного состава и техники. Под огнем противника остаются наши освобожденные населенные пункты - Белогоровка, Стельмаховка и Невское.

За сутки противник совершил 99 обстрелов (413 снарядов).

Хмельниччина: 6 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области этой ночью.

К сожалению, обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области.

Пострадавших и погибших нет.

Работают все соответствующие службы.

Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание.

Черниговщина: за сутки - 10 обстрелов, из минометов, артиллерии, неуправляемые авиационные ракеты из вертолетов, Новгород-Северский и Корюковский районы. В результате обстрела в селе Семеновской громады горел жилой дом и хозяйственные постройки. Также в общине несколько сел без элекроснабжения, работы по его восстановлению начаты.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 77 взрывов. В течение отчетного периода обстреляно 7 территориальных громад: Сумской район - Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская; Шосткинский район - Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская. Предварительно - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады.

Юнаковская громада: повреждены 2 частных домовладения и хозяйственная постройка.

В результате обстрелов Белопольской громады повреждены частный дом и гражданский автомобиль.

Запорожская: за последние сутки враг совершил 87 обстрелов 18 населенных пунктов области: ракетный удар по Камышевахе, трижды атаковал Левадное с БПЛА, совершил 6 ударов из РСЗО по Левадному, Новодаровке, Лобковому, Степному и 77 артиллерийских обстрелов по Преображенке, Гуляйполю, Орехову, Темировке, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Волшебному, Железнодорожному, Пятихаткам и другим прифронтовым селам.

Поступило 66 сообщений о повреждении и разрушении жилых домов, хозяйственных построек, автотранспорта, складских помещений, коммуникаций.

Во время вечерней атаки в Преображенке минно-взрывные травмы получили четыре местных жителя. Их оперативно доставили в медицинское учреждение.

Днепропетровщина: вчера в течение дня враг четыре раза обстрелял Никопольщину. Выпустил из тяжелой артиллерии более двух десятков снарядов, сбросил боеприпас с БпЛА. Досталось Никополю и Марганецкой громаде.

Пострадал 74-летний мужчина, доставлен в больницу.

Повреждены столовая, админздание, спортивный объект, 8 частных домов, три автомобиля, две линии электропередач.

Вечером враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района. Атаковал из тяжелой артиллерии и беспилотника. Люди уцелели.

Харьковщина: сегодня ночью враг обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. В городе полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Предварительно, - без пострадавших.

Вчера в результате обстрела с. Григорьевка Купянского района повреждены линии электропередач.

Также вчера в результате обстрела Волчанска повреждены по меньшей мере 7 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Получила ранения и была госпитализирована женщина 58 лет.

В результате обстрелов в с. Ольховатка, пгт Великий Бурлук и с.Анискино Купянского района повреждены частные жилой дом. По предварительным данным - обошлось без раненых.

Донетчина: за сутки - двое погибших, один раненый.

Под огнем рашистов были населенные пункты: Авдеевка, с. Дружба, Курахово, с. Бердичи, с.Молочарка, с.Новый Комар, Константиновка, пгт Щербиновка, пгт Северное, с.Константиновка.

Повреждены 10 жилых домов, гражданский автомобиль, гараж, хозяйственная постройка.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.