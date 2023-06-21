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Злива на Київщині призвела до підтоплень: відкачували воду з церкви та аптеки

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 червня 2023, 11:44

Рятувальники у Бучанському районі Київщини ліквідували наслідки підтоплень після зливи. 

Джерело: пресслужба ДСНС, пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: У Бучанському районі рятувальники 5 разів залучалися до ліквідації наслідків підтоплень

Воду відкачували з приміщення церкви у Вишневому, у Софіївській Борщагівці – в аптеці, ресторані та 7 приватних домоволодіннях; у селищі Крюківщина – з офісного приміщення, що розташовано в багатоповерховому житловому будинку.

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У міністерстві зазначають, що гостро стоїть питання підтоплень і в інших напівпідвальних приміщеннях новозбудованих житлових комплексів Бучанського району". Через хаотичну забудову та відсутність повноцінної системи водовідведення рятувальникам раз за разом доводиться використовувати аварійно-рятувальне обладнання для відкачування води.

 
 

Теми: Київська областьвода
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