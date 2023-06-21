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Ливень на Киевщине привел к подтоплениям: откачивали воду из церкви и аптеки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 11:44

Спасатели в Бучанском районе Киевской области ликвидировали последствия подтоплений после ливня. 

Источник: пресс-служба ГСЧС, пресс-служба Министерства внутренних дел

Детали: В Бучанском районе спасатели 5 раз привлекались к ликвидации последствий подтоплений

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Воду откачивали из помещения церкви в Вишневом, в Софиевской Борщаговке - в аптеке, ресторане и 7 частных домовладениях, в поселке Крюковщина из офисного помещения, расположенного в многоэтажном жилом доме.

В министерстве отмечают, что остро стоит вопрос подтоплений и в других полуподвальных помещениях новопостроенных жилых комплексов Бучанского района".

Из-за хаотичной застройки и отсутствия полноценной системы водоотвода спасателям раз за разом приходится использовать аварийно-спасательное оборудование для откачки воды.

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Темы: Киевская областьвода
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