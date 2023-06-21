Ливень на Киевщине привел к подтоплениям: откачивали воду из церкви и аптеки
Спасатели в Бучанском районе Киевской области ликвидировали последствия подтоплений после ливня.
Источник: пресс-служба ГСЧС, пресс-служба Министерства внутренних дел
Детали: В Бучанском районе спасатели 5 раз привлекались к ликвидации последствий подтоплений
Воду откачивали из помещения церкви в Вишневом, в Софиевской Борщаговке - в аптеке, ресторане и 7 частных домовладениях, в поселке Крюковщина из офисного помещения, расположенного в многоэтажном жилом доме.
В министерстве отмечают, что остро стоит вопрос подтоплений и в других полуподвальных помещениях новопостроенных жилых комплексов Бучанского района".
Из-за хаотичной застройки и отсутствия полноценной системы водоотвода спасателям раз за разом приходится использовать аварийно-спасательное оборудование для откачки воды.