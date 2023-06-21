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Зеленський: Україна є ключовим елементом оборони Європи і чекає від НАТО мужності це визнати

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 12:14

Президент Володимир Зеленський навів аргументи на користь приєднання України до НАТО, зазначивши, що країна вже є ключовим елементом європейської оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні, повідомляє Sky News.

Зеленський наголосив, що Україні "вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ніколи не був раніше".

За його словами, будучи частиною спільного ринку ЄС і перебуваючи на шляху до повноправного членства в НАТО, Україна вже є ключовою частиною європейської оборони.

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"Ми лише чекаємо на мужність союзників визнати цю реальність", – сказав він.

21 червня у Лондоні стартувала міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference).

Конференція організована Британією спільно з Україною і проходитиме 21-22 червня. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

ВІДЕО ДНЯ

Серед учасників – низка європейських лідерів, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Теми: ЄвропаУкраїнаНАТОЗеленський
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