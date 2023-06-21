Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Україна є ключовим елементом оборони Європи і чекає від НАТО мужності це визнати

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 12:14

Президент Володимир Зеленський навів аргументи на користь приєднання України до НАТО, зазначивши, що країна вже є ключовим елементом європейської оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні, повідомляє Sky News.

Зеленський наголосив, що Україні "вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ніколи не був раніше".

Реклама:

За його словами, будучи частиною спільного ринку ЄС і перебуваючи на шляху до повноправного членства в НАТО, Україна вже є ключовою частиною європейської оборони.

"Ми лише чекаємо на мужність союзників визнати цю реальність", – сказав він.

21 червня у Лондоні стартувала міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference).

ВІДЕО ДНЯ

Конференція організована Британією спільно з Україною і проходитиме 21-22 червня. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Серед учасників – низка європейських лідерів, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Теми: ЄвропаУкраїнаНАТОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: