Шмигаль розповів про чотири кроки, потрібні для залучення активів РФ до відбудови України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поділився баченням уряду про наступні кроки, які слід зробити для використання заморожених російських активів у відбудові України, та пропонує створити універсальний механізм стягнення компенсацій з країн-агресорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці, опублікованій в The Guardian одночасно з тим, як у Лондоні відкривається перший день конференції щодо відбудови України.

Прем’єр наголошує, що заморожені на Заході російські активи у жодному разі не мають знову повернутися до РФ, тому що це означало би велетенську несправедливість для України і загрозу того, що ці гроші підуть на фінансування чергової агресивної війни.

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"Російські гроші мають стати важливим ресурсом для відбудови. Її не мають фінансувати українці, платники податків наших країн-партнерів чи міжнародні фінансові установи. Заплатити має Росія. Це було би логічно, чесно і справедливо", – зазначив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що перші кроки для цього вже зроблено – у листопаді Генасамблея ООН закликала створити міжнародний механізм для компенсації Україні завданих їй збитків, а на саміті Ради Європи у Рейк’явіку створили реєстр збитків від війни, що закладе основу для механізму компенсацій.

Денис Шмигаль зазначив, що тепер попереду чотири наступні кроки.

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"По-перше, потрібно створити міжнародну комісію, яка визначатиме обсяг компенсацій постраждалим на підставі даних у реєстрі. По-друге, країни-партнери мають внести зміни до законодавства, щоб спрямувати заморожені російські активи на користь України. По-третє, має бути створений компенсаційний фонд, у якому будуть накопичуватися зібрані кошти. І, нарешті, це практична реалізація конфіскацій та платежів для відбудови", – деталізував прем’єр.

Він додав, що розуміє невпевненість партнерів, оскільки зараз Україна "першопроходець" у цьому питанні і ще ніхто не робив нічого подібного, але після безпрецедентних протиправних вчинків Росії потрібні сміливі рішення.

За його словами, Україна пропонує створити універсальну систему, за якою міжнародно визнаний агресор повинен буде заплатити за завдані збитки, і щоб це був "повністю легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди".

Денис Шмигаль відзначив перші кроки Британії, що закладають підґрунтя для передачі заморожених російських грошей на відбудову України (детально про це – у статті Добровільно-примусово: Британія знайшла шлях, як віддати Україні кошти росолігархів).

"Вилучення російських активів – у національних інтересах країн, які прагнуть тривалого миру і процвітання та світу, де автократичні держави бояться нападати на своїх сусідів, тому що знають, що їм доведеться заплатити за все", – підсумував прем’єр.