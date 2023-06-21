Шмыгаль рассказал о четырех шагах, нужных для привлечения активов РФ к восстановлению Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился видением правительства о следующих шагах, которые следует сделать для использования замороженных российских активов в восстановлении Украины, и предлагает создать универсальный механизм взыскания компенсаций со стран-агрессоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке, опубликованной в The Guardian одновременно с тем, как в Лондоне открывается первый день конференции по восстановлению Украины.

Премьер отмечает, что замороженные на Западе российские активы ни в коем случае не должны снова вернуться в РФ, потому что это означало бы огромную несправедливость для Украины и угрозу того, что эти деньги пойдут на финансирование очередной агрессивной войны.

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"Российские деньги должны стать важным ресурсом для восстановления. Его не должны финансировать украинцы, налогоплательщики наших стран-партнеров или международные финансовые учреждения. Заплатить должна Россия. Это было бы логично, честно и справедливо", – отметил Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что первые шаги для этого уже сделаны – в ноябре Генассамблея ООН призвала создать международный механизм для компенсации Украине нанесенного ей ущерба, а на саммите Совета Европы в Рейкьявике создали реестр убытков от войны, что заложит основу для механизма компенсаций.

Денис Шмыгаль отметил, что теперь впереди четыре следующих шага.

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"Во-первых, нужно создать международную комиссию, которая будет определять объем компенсаций пострадавшим на основании данных в реестре. Во-вторых, страны-партнеры должны внести изменения в законодательство, чтобы направить замороженные российские активы в пользу Украины. В-третьих, должен быть создан компенсационный фонд, в котором будут накапливаться собранные средства. И, наконец, это практическая реализация конфискаций и платежей для восстановления", – детализировал премьер.

Он добавил, что понимает неуверенность партнеров, поскольку сейчас Украина "первопроходец" в этом вопросе и еще никто не делал ничего подобного, но после беспрецедентных противоправных поступков России нужны смелые решения.

По его словам, Украина предлагает создать универсальную систему, по которой международно признанный агрессор должен будет заплатить за нанесенный ущерб, и чтобы это был "полностью легитимный механизм на основе соответствующего международного соглашения".

Денис Шмыгаль отметил первые шаги Британии, закладывающие основу для передачи замороженных российских денег на восстановление Украины (подробно об этом – в статье Добровольно-принудительно: Британия нашла путь, как отдать Украине средства росолигархов).

"Изъятие российских активов – в национальных интересах стран, которые стремятся к длительному миру и процветанию и миру, где автократические государства боятся нападать на своих соседей, потому что знают, что им придется заплатить за все", – подытожил премьер.