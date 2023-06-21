Підсанкційний олігарх постачав українську титанову сировину для оборонки РФ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Джерело: пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора

Дослівно: "Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

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Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52".

Деталі: Спецслужба нагадує, що на початку лютого 2023 року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат було передано у державну власність України.

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Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

За сприяння найближчого оточення президента РФ у 2011 році російський олігарх отримав у власність контрольний пакет акцій найбільшого в світі виробника титану, який входив до складу російської державної військової корпорації.

За таку "послугу" він мав забезпечити безперебійне постачання титанової продукції на адресу підприємств військово-оборонної промисловості РФ.

Для цього наприкінці 2011 року підозрюваний взяв під контроль український гірничо-збагачувальний комбінат, який займався видобутком рідкісних титановмісних копалин на Вовчанському родовищі Дніпропетровської області.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії.

За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій.

Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.