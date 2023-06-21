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Подсанкционный олигарх поставлял украинское титановое сырье для оборонки РФ

Валентина РоманенкоСреда, 21 июня 2023, 13:00
Подсанкционный олигарх поставлял украинское титановое сырье для оборонки РФ
Михаил Шелков. фото РБК

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья стране-агрессору.

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора

Дословно: "Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Редкие минералы с месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана.

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Именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52".

Детали: Спецслужба напоминает, что в начале февраля 2023 года Демуринский горно-обогатительный комбинат был передан в государственную собственность Украины.

Как установило следствие, Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

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При содействии ближайшего окружения президента РФ в 2011 году российский олигарх получил в собственность контрольный пакет акций крупнейшего в мире производителя титана, который входил в состав российской государственной военной корпорации.

За такую "услугу" он должен был обеспечить бесперебойные поставки титановой продукции в адрес предприятий военно-оборонной промышленности РФ.

Для этого в конце 2011 года подозреваемый взял под контроль украинский горно-обогатительный комбинат, который занимался добычей редких титаносодержащих ископаемых на Волчанском месторождении Днепропетровской области.

Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора этой компании.

По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок РФ, воюющих против Украины.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве во избежание санкций.

Для этого пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Поскольку фигуранты находятся на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

Темы: СБУвойна
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