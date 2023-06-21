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Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 червня 2023, 13:25
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ НА БРИФІНГУ 28 ВЕРЕСНЯ 2022

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина порушує міжнародне право, коли веде переговори з РФ щодо повернення українських військовополонених, не інформуючи про це Україну.

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: Лубінець наголосив, що Угорщина не мала жодних повноважень вести перемовини з РФ щодо українських військовополонених без інформування української сторони.

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Єдиний орган, який має повноваження порушувати питання звільнення чи обміну українських військовополонених, – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.  

Омбудсман підкреслив, що Україна не була поінформована про заплановану передачу Угорщині військовополонених. А звернень від угорської сторони, що вони готові приєднатися до мирних ініціатив або ж сприятимуть через свої контакти поверненню українських військовополонених, – не було.

Пряма мова: "Чи можна такі дії Угорщини трактувати, як порушення міжнародного гуманітарного права та порушення прав українських військовополонених? На мою думку – однозначно так.  

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Чому це робить Угорщина? Вбачаю в цьому підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених, що є абсолютно неправдою. Так, угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених". 

Більше деталей: Водночас Україна відразу почалася офіційно до угорської влади. Лубінець направив листа до омбудсмана Угорщини з вимогою, щоб у межах свого мандату він повідомив, у яких умовах вони проживають, яке до них ставлення.  

Пряма мова: "Також звертаюся до Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової розібратися у цій ситуації та відповісти на логічні питання. Як так сталося, що 11 військовополонених української армї опинилися на території Угорщини? Чому про це не повідомили українську сторону? 

Додам, що Угорщині варто уникати маніпулятивних заяв у стилі Росії, а проявити більше конструктиву. Адже йдеться про життя людей, дотримання їхніх прав і свобод.  

Також звертаюся до Міжнародного інституту Омбудсмана (IOI), тим, щоб вони проаналізували та надали оцінку діям угорського Омбудсмана".

Передісторія: 

  • На початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

  • При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан. За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".

  • Про повернення трьох військовослужбовців із Угорщини в Україну повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Теми: Угорщинаполоненіомбудсмен
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