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Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 июня 2023, 13:25
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ НА БРИФИНГЕ 28 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушает международное право, когда ведет переговоры с РФ о возвращении украинских военнопленных, не информируя об этом Украину.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Лубинец отметил, что Венгрия не имела никаких полномочий вести переговоры с РФ по украинским военнопленным без информирования украинской стороны.

Единственный орган, который имеет полномочия ставить вопрос освобождения или обмена украинских военнопленных, - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.  

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Омбудсман подчеркнул, что Украина не была проинформирована о запланированной передаче Венгрии военнопленных. А обращений от венгерской стороны, что они готовы присоединиться к мирным инициативам или способствовать через свои контакты возвращению украинских военнопленных, - не было.

Прямая речь: "Можно ли такие действия Венгрии трактовать, как нарушение международного гуманитарного права и нарушение прав украинских военнопленных? По моему мнению - однозначно да.  

Почему это делает Венгрия? Вижу в этом подыгрывание российской пропаганде, что якобы Украина не хочет забирать своих военнопленных, что является абсолютно неправдой. Так, венгерская власть позволяет показать России, что если есть инициатива - россияне готовы отдавать военнопленных". 

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Больше деталей: В то же время Украина сразу начала официально к венгерским властям. Лубинец направил письмо к омбудсману Венгрии с требованием, чтобы в рамках своего мандата он сообщил, в каких условиях они проживают, какое к ним отношение.  

Прямая речь: "Также обращаюсь к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой разобраться в этой ситуации и ответить на логические вопросы. Как так случилось, что 11 военнопленных украинской армии оказались на территории Венгрии? Почему об этом не сообщили украинской стороне? 

Добавлю, что Венгрии следует избегать манипулятивных заявлений в стиле России, а проявить больше конструктива. Ведь речь идет о жизни людей, соблюдении их прав и свобод.  

Также обращаюсь к Международному институту Омбудсмена (IOI), тем, чтобы они проанализировали и дали оценку действиям венгерского Омбудсмена".

Предыстория:

  • В начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи из России забрали 11 украинских военнопленных.
  • При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причетность правительства к вывозу военнопленных.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан. По словам министра, "Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник".
  • О возвращении трех военнослужащих из Венгрии в Украину сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Темы: Венгрияпленныеомбудсмен
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