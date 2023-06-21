СБУ оприлюднила список російських "партій війни", співпраця з якими заборонена

Служба безпеки опублікувала список політичних партій та громадських організацій Росії, які схвалюють вторгнення в Україну та загрожують державній безпеці нашої країни, будья-ка співпраця з ними заборонена.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни".

Деталі: Наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

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Зокрема, до списку увійшли 1. політична партія "Единая Россия"; політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду"; політична партія "Либерально-демократическая партия России"; політична партія "Новые люди"; політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации"; громадська організація "Молодая гвардия Единой России"; добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства"; дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия"; громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых"; громадська організація "Российский союз молодежи"; громадський рух "Общероссийский народный фронт"; благодійний фонд "Добро и дело"; громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".

В СБУ наголосили, що будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України заборонена.

Також з цими партіями та організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.