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СБУ оприлюднила список російських "партій війни", співпраця з якими заборонена

Станіслав ПогоріловСереда, 21 червня 2023, 15:40
СБУ оприлюднила список російських партій війни, співпраця з якими заборонена
Фото: Getty Images

Служба безпеки опублікувала список політичних партій та громадських організацій Росії, які схвалюють вторгнення в Україну та загрожують державній безпеці нашої країни, будья-ка співпраця з ними заборонена.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни".

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Деталі: Наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

Зокрема, до списку увійшли 1. політична партія "Единая Россия"; політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду"; політична партія "Либерально-демократическая партия России"; політична партія "Новые люди"; політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации"; громадська організація "Молодая гвардия Единой России"; добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства"; дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия"; громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых"; громадська організація "Российский союз молодежи"; громадський рух "Общероссийский народный фронт"; благодійний фонд "Добро и дело"; громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".

В СБУ наголосили, що будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України заборонена.

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Також з цими партіями та організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Теми: СБУпартіїзаборонавійна
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