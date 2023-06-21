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СБУ обнародовала список российских "партий войны", сотрудничество с которыми запрещено

Станислав ПогориловСреда, 21 июня 2023, 15:40
СБУ обнародовала список российских партий войны, сотрудничество с которыми запрещено
Фото: Getty Images

Служба безопасности опубликовала список политических партий и общественных организаций России, которые одобряют вторжение в Украину и угрожают государственной безопасности нашей страны, любое сотрудничество с ними запрещено.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что программные цели этих организаций и призывы их лидеров направлены на одобрение российской вооруженной агрессии и уничтожение украинской государственности и граждан нашей страны".

Детали: Сейчас в этот перечень вошли 5 политсил и 8 общественных объединений страны-агрессора.

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В частности, в список вошли 1. политическая партия "Единая Россия"; политическая партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду"; политическая партия "Либерально-демократическая партия России"; политическая партия "Новые люди"; политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"; общественная организация "Молодая гвардия Единой России"; добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства"; детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия"; общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"; общественная организация "Российский союз молодежи"; общественное движение "Общероссийский народный фронт"; благотворительный фонд "Добро и дело"; общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

В СБУ отметили, что любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений РФ на территории Украины запрещена.

Также с этими партиями и организациями РФ запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам.

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Темы: СБУпартиизапретвойна
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