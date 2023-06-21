Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів РФ

В українському уряді готують механізм, який дозволить конфіскувати до $500 млрд заморожених на Заході активів РФ.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

За його словами, конфіскація російських активів має стати основним джерелом отримання коштів на відновлення України.

"Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів", – заявив Шмигаль.

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Він нагадав, що Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. "Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму", – сказав прем’єр.

Другим джерелом відбудови, за його словами, будуть кошти українського бюджету, в тому числі кошти від конфіскації російських активів в Україні. Третє джерело – це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поділився баченням уряду про наступні кроки, які слід зробити для використання заморожених російських активів у відбудові України, та пропонує створити універсальний механізм стягнення компенсацій з країн-агресорів.

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Шмигаль відзначив перші кроки Британії, що закладають підґрунтя для передачі заморожених російських грошей на відбудову України (детально про це – у статті Добровільно-примусово: Британія знайшла шлях, як віддати Україні кошти росолігархів).