Україна готує механізм конфіскації $500 млрд заморожених активів РФ

В українському уряді готують механізм, який дозволить конфіскувати до $500 млрд заморожених на Заході активів РФ.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лондоні.

За його словами, конфіскація російських активів має стати основним джерелом отримання коштів на відновлення України.

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"Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів", – заявив Шмигаль.

Він нагадав, що Рада Європи вже прийняла історичне рішення про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. "Це перший компонент Міжнародного компенсаційного механізму", – сказав прем’єр.

Другим джерелом відбудови, за його словами, будуть кошти українського бюджету, в тому числі кошти від конфіскації російських активів в Україні. Третє джерело – це допомога міжнародних партнерів, в тому числі міжнародних фінансових організацій.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поділився баченням уряду про наступні кроки, які слід зробити для використання заморожених російських активів у відбудові України, та пропонує створити універсальний механізм стягнення компенсацій з країн-агресорів.

Шмигаль відзначив перші кроки Британії, що закладають підґрунтя для передачі заморожених російських грошей на відбудову України (детально про це – у статті Добровільно-примусово: Британія знайшла шлях, як віддати Україні кошти росолігархів).