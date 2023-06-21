Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 16:37
Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ
Денис Шмыгаль, фото: Getty Images

В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.

"Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов", – заявил Шмыгаль.

Реклама:

Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины. "Это первый компонент Международного компенсационного механизма", – сказал премьер.

Вторым источником восстановления, по его словам, будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился видением правительства о следующих шагах, которые следует сделать для использования замороженных российских активов в восстановлении Украины, и предлагает создать универсальный механизм взыскания компенсаций со стран-агрессоров.

ВИДЕО ДНЯ

Шмыгаль отметил первые шаги Британии, которые закладывают основу для передачи замороженных российских денег на восстановление Украины (подробно об этом – в статье Добровольно-принудительно: Британия нашла путь, как отдать Украине средства росолигархов).

Темы: санкцииУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время мятежа "Вагнера" союзники просили Украину не бить по России – CNN

ISW: Путин нуждается в силах "Вагнера", а тем, кто поедет за Пригожиным, не простит

США заявили, что продолжат давление на ЧВК "Вагнер"

США не видят признаков того, что Россия готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие − Кирби

фотоЖена "слуги" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии – СМИ

фотоВо Франковске произошла стрельба, есть раненый

Все новости...
санкции
Новый пакет санкций ограничит доходы РФ в Европе − Зеленский
Послы G7 пообещали усилить борьбу с ракетной программой России
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии финансовую поддержку и санкции против РФ
Последние новости
11:38
Rheinmetall от имени Нидерландов в 2024 году поставит Украине 14 танков Leopard 2
11:29
Курс валют на 27 июня: наличный евро дорожает
11:25
видео"Мой лучший чемпионат Европы": как толкательница ядра выступила за сборную Бельгии в беге с барьерами
11:20
ФСБ заявила, что дело о "мятеже Пригожина" прекращено
11:16
"Вагнер" начал передавать тяжелое вооружение Минобороны РФ – росСМИ
11:00
G7 обсуждала риски для ядерных запасов РФ из-за попытки мятежа – СМИ
10:39
Агросектор в коме: анализ свежеопубликованных данных Госстата
10:32
Оккупанты заявили, что в Крыму неизвестные повредили железнодорожную дорогу
10:31
Лидер пророссийской партии Болгарии призвал к уничтожению оппонентов
10:15
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Все новости...
Реклама: