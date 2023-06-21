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Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 16:37
Украина готовит механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ
Денис Шмыгаль, фото: Getty Images

В украинском правительстве готовят механизм, который позволит конфисковать до $500 млрд замороженных на Западе активов РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

По его словам, конфискация российских активов должна стать основным источником получения средств на восстановление Украины.

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"Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов", – заявил Шмыгаль.

Он напомнил, что Совет Европы уже принял историческое решение о создании Реестра убытков, нанесенных агрессией России против Украины. "Это первый компонент Международного компенсационного механизма", – сказал премьер.

Вторым источником восстановления, по его словам, будут средства украинского бюджета, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине. Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поделился видением правительства о следующих шагах, которые следует сделать для использования замороженных российских активов в восстановлении Украины, и предлагает создать универсальный механизм взыскания компенсаций со стран-агрессоров.

Шмыгаль отметил первые шаги Британии, которые закладывают основу для передачи замороженных российских денег на восстановление Украины (подробно об этом – в статье Добровольно-принудительно: Британия нашла путь, как отдать Украине средства росолигархов).

Темы: санкцииУкраинаРосcия
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