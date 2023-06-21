На півночі Парижа стався вибух, четверо людей важко поранені
У п’ятому окрузі Парижа, що в північній частині міста, у середу вдень стався вибух, у результаті якого є постраждалі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
У результаті вибуху фасад однієї з будівель обвалився на тротуар. Самовидці зафільмували густий стовп диму, що здіймався вгору.
vidéo de l'explosion rapportée dans le 5ème arrondissement de Paris— Alertesinfos (@AIertesinfos) June 21, 2023
Plusieurs immeubles étaient touché #Paris pic.twitter.com/0AQwBoILsm
На місці події працювала пожежна бригада, а також правоохоронці, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін.
За попередніми даними, постраждали четверо людей, їх у критичному стані шпиталізували.
Перший заступник очільника п’ятого округу Парижа Едуард Сівель повідомив, що причиною вибуху став витік газу.