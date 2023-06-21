На севере Парижа произошел взрыв, четыре человека тяжело ранены
В пятом округе Парижа, что в северной части города, в среду днем произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В результате взрыва фасад одного из зданий обвалился на тротуар. Свидетели сняли густой столб дыма, который поднимался вверх.
vidéo de l'explosion rapportée dans le 5ème arrondissement de Paris— Alertesinfos (@AIertesinfos) June 21, 2023
Plusieurs immeubles étaient touché #Paris pic.twitter.com/0AQwBoILsm
На месте происшествия работала пожарная бригада, а также правоохранители, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, их в критическом состоянии госпитализировали.
Первый заместитель главы пятого округа Парижа Эдуард Сивель сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.