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У Москві знайшли мертвим одного з творців термоядерної бомби РДС-37

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 19:41
У Москві знайшли мертвим одного з творців термоядерної бомби РДС-37
Бомба із зарядом РДС-37, 22 листопада 1955 р. Фото militaryrussia.ru

Одного із творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішова знайшли мертвим у Москві.

Джерело: російське видання Ведомости і російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на екстрені служби

Пряма мова співрозмовника ТАСС: "У квартирі на Космодаміанській набережній знайдений мертвим Григорій Клінішов. Смерть фізика-ядерника настала внаслідок самогубства. Він залишив передсмертну записку, яка була поруч із тілом. У ній чоловік попрощався з рідними".

Для довідки: Клінішов народився у 1930 р. Він також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

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РДС-37 − перша радянська двоступенева термоядерна бомба. Її випробували 22 листопада 1955 року на Семипалатинському полігоні за допомогою скидання із бомбардувальника Ту-16. Номінальна потужність бомби була приблизно 3 Мт, але під час випробування була знижена приблизно вдвічі, до 1,6 Мт. Приблизно через 5-7 хвилин після вибуху висота радіоактивної хмари досягла 13-14 кілометрів. Діаметр "гриба" хмари до цього моменту становив 25-30 кілометрів.

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Теми: Росіязброя
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