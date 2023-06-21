В Москве нашли мертвым одного из создателей термоядерной бомбы РДС-37

Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в Москве.

Источник: российское издание Ведомости и российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Прямая речь собеседника ТАСС: "В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными".

Для справки: Клинишов родился в 1930 г. Он также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

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РДС-37 − первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Она была испытана 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне сбросом с бомбардировщика Ту-16. Номинальная мощность бомбы была приблизительно 3 Мт, но во время испытания была снижена примерно вдвое, до 1,6 Мт. Приблизительно через 5-7 минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 13-14 километров. Диаметр "гриба" облака к этому моменту составлял 25-30 километров.