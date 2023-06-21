У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну

Розслідування Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) встановило, що швейцарські броньовані автомобілі Eagle I опинились в Україні через дії німецької компанії, яка передала їх без погодження зі швейцарською владою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Наприкінці березня 2023 року кілька ЗМІ повідомили, що в Україні було помічено бронемашину Eagle швейцарської компанії General Dynamics European Land Systems – Mowag. У результаті швейцарська влада ініціювала розслідування.

З’ясувалось, що у 1990-х роках зі Швейцарії до Данії було експортовано 36 машин Eagle I, а у 2013-му Данія за згодою Швейцарії передала 27 цих машин приватній німецькій компанії.

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"Ця компанія взяла на себе зобов'язання в декларації про нереекспорт не передавати 27 Eagle I третім особам за кордоном без попередньої письмової згоди Швейцарії", – зауважили у владі Швейцарії.

Натомість 11 цих бронеавтомобілів усе ж були реекспортовані в Україну з дозволу німецьких органів експортного контролю. Це сталось, оскільки новий керівник компанії вирішив, що на техніку не поширюється декларація про нереекспорт – адже з неї зняли захисні чохли й броньовані вікна.

"Оскільки декларацію про нерозповсюдження порушила не німецька влада, а колишній директор приватної компанії, він сам несе відповідальність за наслідки цього діяння", – ухвалили в SECO.

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У зв’язку з цим німецька компанія, назва якої не розкривається, більше не зможе отримувати дозволи на експорт військової техніки зі Швейцарії "з огляду на високий ризик передання цієї техніки небажаному кінцевому одержувачу".

Як відомо, нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт. Водночас раніше верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

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