Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 21:11
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Бронемашина типу Eagle. Фото ілюстративне Getty Images

Розслідування Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) встановило, що швейцарські броньовані автомобілі Eagle I опинились в Україні через дії німецької компанії, яка передала їх без погодження зі швейцарською владою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Наприкінці березня 2023 року кілька ЗМІ повідомили, що в Україні було помічено бронемашину Eagle швейцарської компанії General Dynamics European Land Systems – Mowag. У результаті швейцарська влада ініціювала розслідування.

З’ясувалось, що у 1990-х роках зі Швейцарії до Данії було експортовано 36 машин Eagle I, а у 2013-му Данія за згодою Швейцарії передала 27 цих машин приватній німецькій компанії.

Реклама:

"Ця компанія взяла на себе зобов'язання в декларації про нереекспорт не передавати 27 Eagle I третім особам за кордоном без попередньої письмової згоди Швейцарії", – зауважили у владі Швейцарії.

Натомість 11 цих бронеавтомобілів усе ж були реекспортовані в Україну з дозволу німецьких органів експортного контролю. Це сталось, оскільки новий керівник компанії вирішив, що на техніку не поширюється декларація про нереекспорт – адже з неї зняли захисні чохли й броньовані вікна.

"Оскільки декларацію про нерозповсюдження порушила не німецька влада, а колишній директор приватної компанії, він сам несе відповідальність за наслідки цього діяння", – ухвалили в SECO.

ВІДЕО ДНЯ

У зв’язку з цим німецька компанія, назва якої не розкривається, більше не зможе отримувати дозволи на експорт військової техніки зі Швейцарії "з огляду на високий ризик передання цієї техніки небажаному кінцевому одержувачу".

Як відомо, нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт. Водночас раніше верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку, яка дасть змогу реекспортувати зброю в Україну.

Читайте також: "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні.

Теми: ШвейцаріяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

Усі новини...
Швейцарія
МЗС не підтверджує затримання українського дипломата у Швейцарії
Зеленський закликав парламент Швейцарії дозволити реекспорт зброї в Україну
Швейцарські сенатори відхилили створення групи з контролю санкцій проти Росії
Останні новини
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
14:15
ЗВІТЧитачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
14:13
фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
14:12
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
14:10
відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував
14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
13:58
відеоПрезидент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО
13:54
В Україні ліквідовано зони для вирощування продукції для дитячого і дієтичного харчування
Усі новини...
Реклама: